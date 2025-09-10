Mara Caseiro avança e já ocupa o 2º lugar na corrida por vaga em Brasília

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) aparece como uma das favoritas para conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2026. Pesquisa do Instituto Ranking, divulgada na terça-feira (9), mostra a parlamentar em segundo lugar na intenção de votos para deputada federal em Mato Grosso do Sul, com 2,60% das citações espontâneas.

O levantamento ouviu 3 mil pessoas em 30 municípios do Estado entre os dias 1º e 6 de setembro, com margem de erro de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%.

Para Mara Caseiro, os números refletem o reconhecimento ao trabalho realizado ao longo de quatro mandatos na Assembleia Legislativa. “Gosto de estar com as pessoas e de ouvir suas histórias. Assim, consigo entender mais sobre as demandas da região e, desta forma, trabalhar com objetivo para atender as necessidades e melhorar o nosso Mato Grosso do Sul”, destacou.

Eleita em 2022 como a deputada mais votada, com 49.512 votos, Mara mantém uma rotina intensa de proximidade com a população. Durante a semana, cumpre agenda em sessões da Assembleia, reuniões em secretarias estaduais e encontros institucionais. Já aos finais de semana, percorre diferentes regiões do Estado. “Só visitando os municípios consigo ver de perto os problemas e ajudar a população”, explicou.

Determinada a ampliar sua atuação, a deputada confirmou que pretende disputar uma vaga em Brasília. “Quero fazer muito mais por Mato Grosso do Sul, por isso, meu objetivo é concorrer ao cargo de deputada federal no ano que vem”, afirmou.