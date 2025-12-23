terça-feira, 23/12/2025

Mapa intensifica fiscalização e apreende café irregular em Curitiba

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Ministério da Agricultura e Pecuária

Uma operação de fiscalização do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) resultou na apreensão de mais de 21 toneladas de café torrado e moído irregulares em compras públicas de Curitiba. Os laudos laboratoriais identificaram impurezas e matérias estranhas acima do limite permitido, com alguns lotes sete vezes fora do padrão legal. Somente em 2025, já foram recolhidas 40 toneladas de café no Paraná, equivalente a 80 mil pacotes de 500 g.

As irregularidades incluem falta de informações corretas na rotulagem e uso indevido de selos de qualidade. O Mapa reforça a importância da fiscalização para proteger o consumidor e a aplicação de auditorias rigorosas nas torrefadoras. O órgão orienta que consumidores verifiquem procedência e denunciem produtos suspeitos pelo canal Fala.BR. As ações também contemplam destruição de lotes irregulares e revisão de padrões de qualidade do café cru.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Balanço e metas: governador reúne secretariado para avaliar trabalho e garantir entregas a MS

ANELISE PEREIRA - 0
O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta quarta-feira (17) com todos os secretários estaduais e presidentes de autarquias do Estado. O objetivo foi avaliar...
Leia mais

Caravana da Coca-Cola chega nesta noite à Capital e leva espírito natalino às ruas

ANELISE PEREIRA - 0
A magia do Natal toma conta de Campo Grande nesta noite com a chegada da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola. A partir das...
Leia mais

Adolescente é apreendido por latrocínio em Rio Verde

Milton - 0
Na madrugada de sexta-feira (19), um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo a latrocínio em Rio Verde, com apoio da...
Leia mais

Pneu estoura e caminhão tomba na MS-480

Milton - 0
Um caminhão bitrem carregado com milho saiu da pista e tombou na noite de terça-feira (16), na rodovia MS-480, em Anaurilândia. O acidente ocorreu...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia