Mapa intensifica fiscalização e apreende café irregular em Curitiba

Uma operação de fiscalização do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) resultou na apreensão de mais de 21 toneladas de café torrado e moído irregulares em compras públicas de Curitiba. Os laudos laboratoriais identificaram impurezas e matérias estranhas acima do limite permitido, com alguns lotes sete vezes fora do padrão legal. Somente em 2025, já foram recolhidas 40 toneladas de café no Paraná, equivalente a 80 mil pacotes de 500 g.

As irregularidades incluem falta de informações corretas na rotulagem e uso indevido de selos de qualidade. O Mapa reforça a importância da fiscalização para proteger o consumidor e a aplicação de auditorias rigorosas nas torrefadoras. O órgão orienta que consumidores verifiquem procedência e denunciem produtos suspeitos pelo canal Fala.BR. As ações também contemplam destruição de lotes irregulares e revisão de padrões de qualidade do café cru.