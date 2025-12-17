quarta-feira, 17/12/2025

Mapa intensifica ações contra bebidas ilegais

Fiscalização mira bebidas sem registro e falsificadas

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Ministério da Agricultura e Pecuária

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realizou a segunda etapa da Operação Dose Limpa nos dias 4 e 5 de dezembro, com foco no combate à adulteração e ao comércio ilegal de bebidas alcoólicas no Ceará. A fiscalização ocorreu na Serra da Ibiapaba e em Fortaleza, atingindo estabelecimentos suspeitos de produzir ou vender bebidas sem registro. Foram apreendidos mais de 21 mil litros de bebidas irregulares e destruídos outros 5 mil litros impróprios para consumo.

Na primeira etapa, realizada em outubro, a operação já havia retirado 216 mil litros do mercado. As ações também combateram o uso de metanol, substância altamente tóxica. Diversos órgãos estaduais e federais atuaram de forma integrada. Somadas as etapas, a operação retirou mais de 237 mil litros de bebidas ilegais de circulação.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Com apoio do Governo de MS e recordes de produção de milho e soja, Sidrolândia realiza exposição agropecuária

ANELISE PEREIRA - 0
Com destaque para produção de milho e soja, além de ser um importante polo da avicultura e da suinocultura, o município de Sidrolândia realiza...
Leia mais

Copom mantém Selic em 15% e reforça postura de cautela

Milton - 0
O Copom decidiu manter a taxa Selic em 15,00% ao ano, citando um ambiente externo ainda incerto e marcado por tensões geopolíticas. No cenário...
Leia mais

DOURADOS: Prefeito recebe presidente do TJ-MS e debate avanços no judiciário.

ANELISE PEREIRA - 0
O prefeito de Dourados, Marçal Filho, recebeu nesta sexta-feira (12) o desembargador Dorival Renato Pavan, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do...
Leia mais

MIRANDA: Inclusão digital para idosos avança em miranda com a conclusão de mais uma turma do curso “60+ desvendando o celular”

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Miranda segue fortalecendo a inclusão digital da população idosa, ampliando autonomia, participação social e acesso às tecnologias do dia a dia....
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia