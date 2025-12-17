Mapa intensifica ações contra bebidas ilegais

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) realizou a segunda etapa da Operação Dose Limpa nos dias 4 e 5 de dezembro, com foco no combate à adulteração e ao comércio ilegal de bebidas alcoólicas no Ceará. A fiscalização ocorreu na Serra da Ibiapaba e em Fortaleza, atingindo estabelecimentos suspeitos de produzir ou vender bebidas sem registro. Foram apreendidos mais de 21 mil litros de bebidas irregulares e destruídos outros 5 mil litros impróprios para consumo.

Na primeira etapa, realizada em outubro, a operação já havia retirado 216 mil litros do mercado. As ações também combateram o uso de metanol, substância altamente tóxica. Diversos órgãos estaduais e federais atuaram de forma integrada. Somadas as etapas, a operação retirou mais de 237 mil litros de bebidas ilegais de circulação.