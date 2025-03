Manifestantes conseguem atenção da CCR após bloqueio de rodovia em Dourados

A BR-163, em Dourados, tem sido palco de constantes acidentes, alguns com vítimas fatais, o que evidencia a necessidade urgente de melhorias na infraestrutura viária, principalmente em trechos críticos, como próximo às comunidades das Sitiocas Campo Belo I, II e Ouro Fino, a onde população enfrenta diariamente os riscos causados pela falta de acesso adequado, sinalização eficiente e dispositivos para redução de velocidade.

Na quarta-feira, 05, moradores das comunidades próximas ao trecho realizaram uma mobilização na BR-163 para cobrar providências. A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), ciente da gravidade da situação, uma vez que nos últimos três meses já ocorreram, pelo menos, três mortes por acidentes, enviou uma equipe para acompanhar o protesto e ouvir as reivindicações da população. Após o ato a CCR MS Via agendou reunião para a tarde desta quinta-feira (06/03) com as lideranças das sitiocas.

Com base nos recorrentes acidentes e na preocupação com a segurança dos moradores e trabalhadores que utilizam o trecho, Lia Nogueira já havia encaminhado, antes mesmo do último acidente, uma indicação à CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, solicitando a implantação de um acesso seguro e a revitalização da sinalização na região. No entanto, a tragédia mais recente, registrada no último domingo, 02, em que uma criança de 9 anos perdeu a vida e outra de seis, ficou em estado gravíssimo, reforçou a urgência das demandas apresentadas pela deputada.

Para Ângela Maria, representante dos moradores, a principal preocupação é garantir a segurança e o respeito aos que vivem na região. Segundo ela, os constantes acidentes têm causado traumas irreparáveis, sofrimento e prejuízos materiais. A comunidade, no entanto, sente-se amparada com apoio que tem recebido da deputada Lia Nogueira. “Nós precisamos do apoio de pessoas como a deputada, pessoas que buscam por um futuro melhor, pessoas que sonham em ter uma vida digna”, pontuou.

Lia Nogueira ressaltou que sua atuação em defesa dos moradores das comunidades não é recente e que o pedido de melhorias já foi formalizado há algum tempo. “Não podemos esperar que novas tragédias aconteçam para que algo seja feito. As famílias que vivem e transitam por esse trecho merecem respeito e segurança, e eu vou continuar cobrando a CCR MSVia e as autoridades competentes para que as medidas necessárias sejam adotadas com urgência”, afirmou a parlamentar.

Para Lia Nogueira, a implementação de acessos seguros, a instalação de redutores de velocidade e a revitalização da sinalização são medidas essenciais para proteger vidas e evitar novos acidentes. A mobilização popular reforça a importância de uma resposta imediata, e a deputada reafirma seu compromisso em acompanhar de perto a situação até que as soluções sejam efetivamente executadas.