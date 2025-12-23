terça-feira, 23/12/2025

Mamografia pelo SUS agora disponível a partir dos 40 anos

Diagnóstico precoce salva vidas

Mulheres a partir de 40 anos passam a ter direito à mamografia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a Lei 15.284/25, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida, proposta pelo senador Plínio Valério, visa ampliar o diagnóstico precoce do câncer de mama e aumentar a chance de tratamento eficaz. Antes, o SUS realizava mamografias apenas para mulheres entre 50 e 69 anos, a cada dois anos. A lei altera a Lei 11.664/08 e estabelece que o exame seguirá as diretrizes do Ministério da Saúde quanto à periodicidade.

A Câmara retirou a exigência de exame anual, mas o acesso continua garantido. A aprovação final ocorreu após tramitação na Câmara e no Senado, com apoio de deputados e senadores de diversos partidos. Especialistas comemoram a mudança como avanço significativo na prevenção do câncer de mama no país.

