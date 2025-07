Maconha premium é apreendida em aparelhos eletrônicos no aeroporto

A SENAD interceptou no aeroporto uma encomenda proveniente de Miami, contendo 1,7 kg de maconha de alta potência, escondida em dispositivos de medição elétrica. Cães farejadores detectaram a droga em três pacotes, que foram apreendidos na presença do juiz Osmar Legal, no Palácio da Justiça, assegurando a correta cadeia de custódia.

Esta “maconha premium”, com elevado teor de tetrahidrocanabinol (THC), é significativamente mais potente que as variedades comuns. A operação contou com a colaboração do Departamento Nacional de Arrecadação de Impostos (DNIT), reforçando a luta contra o tráfico internacional de drogas.

A droga apreendida encontra-se na base da SENAD, aguardando perícia. A ação demonstra a eficácia da combinação de cães farejadores e tecnologias avançadas na prevenção do contrabando e tráfico de drogas no país.