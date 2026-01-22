quinta-feira, 22/01/2026

Lula vai ao encerramento do Encontro Nacional do MST

Presidente reforça compromisso com reforma agrária, mas movimento aponta limitações

FOTO: MST

O presidente Lula estará presente nesta sexta-feira (23) na solenidade de encerramento do 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Salvador, no Parque de Exposições Agropecuárias. O encontro, que reúne cerca de 3 mil camponeses de todo o país, discute os rumos da reforma agrária no Brasil e as estratégias do MST para a produção de alimentos saudáveis e o desenvolvimento sustentável no campo. Apesar da histórica aliança com Lula, o movimento tem criticado o governo, afirmando que as ações recentes concentram-se principalmente na regularização de famílias em assentamentos antigos, sem expandir efetivamente o número de hectares destinados à reforma agrária.

Segundo balanço do MST, atualmente ainda existem 100 mil famílias acampadas, que somadas a outros movimentos populares chegam a 142 mil, todas cadastradas no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) à espera de assentamentos. No ano passado, o governo distribuiu 12,2 mil novos lotes em 385 mil hectares para famílias de agricultores sem-terra em 138 assentamentos, dentro do programa Terra da Gente, que prevê o assentamento de 295 mil famílias até o fim de 2026, mas o movimento aponta que esse ritmo ainda não atende à demanda histórica por terra.

O encontro em Salvador também serve como espaço de mobilização e articulação política do MST, reforçando a importância do diálogo entre governo e movimentos sociais rurais na busca por políticas públicas mais efetivas para a agricultura familiar e a reforma agrária no país.

