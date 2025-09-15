Lula leva à ONU temas centrais: Palestina, democracia e clima

O presidente Lula cumprirá uma intensa agenda internacional em Nova York, onde fará o discurso de abertura da 80ª Assembleia Geral da ONU, no dia 23 de setembro. Além do tradicional pronunciamento, Lula participará de reuniões de alto nível sobre a crise climática, a democracia global e a questão palestina.

No encontro sobre a Palestina, convocado por França e Arábia Saudita, Lula defenderá a solução de dois Estados e o reconhecimento internacional da Palestina. A iniciativa já conta com apoio de 147 países, mas enfrenta resistência de Israel e dos EUA.

No dia 24, Lula também participará do evento “Em Defesa da Democracia”, ao lado dos presidentes do Chile e da Espanha, e de reuniões climáticas com foco na COP30, que ocorrerá em novembro, em Belém. A expectativa é impulsionar compromissos ambientais e arrecadar apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre.

A delegação brasileira também marcará presença na Semana do Clima de Nova York, com mais de 500 eventos sobre soluções sustentáveis.