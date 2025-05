Lia Nogueira cobra ações contra violência doméstica em MS

Com o aumento alarmante da violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) protocolou um requerimento ao Governo do Estado solicitando informações sobre as ações de combate à violência doméstica. O documento foi encaminhado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

Segundo dados oficiais, o Estado registrou 35 feminicídios consumados e mais de 20 mil casos de violência doméstica em 2024. Só em 2025, até maio, já são 14 feminicídios e 8.500 ocorrências. “Essas mortes não são estatísticas, são vidas perdidas”, disse a deputada.

O caso mais recente que chocou o Estado foi o assassinato de Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e da filha Sophie, de 10 meses, mortas pelo companheiro. O crime reacendeu o debate sobre a necessidade de políticas públicas eficazes.

Lia quer saber quais programas estão em funcionamento, a estrutura de apoio nos municípios, orçamento disponível e medidas adotadas para punir os agressores. “É papel do Parlamento fiscalizar. O silêncio custa vidas”, concluiu.