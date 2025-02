Leoas da Serra apresenta elenco para temporada 2025

No dia 5 de fevereiro, o Leoas da Serra, tradicional equipe de futsal feminino de Lages (SC), apresentou seu elenco para a temporada 2025 no Ginásio Jones Minosso. A equipe manteve 95% do elenco campeão dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) e vice-campeão da Liga de Futsal Feminino (LFF) de 2024, com algumas novidades, tanto no time quanto na comissão técnica.

Entre as principais alterações está a chegada de Millena Borssatto, ex-goleira, que agora assume o cargo de fisioterapeuta, ao lado de Mariane Morales, responsável pela Saúde e Performance do time. No setor físico, o preparador Lucas Rosa, ex-atleta, e a especialista Maiara Batista comandam a preparação dos jogadores.

Dentro de quadra, o time reforça seu elenco com a contratação da pivô Júlia Namie, ex-Seleção Brasileira Sub-20, e da ala Dany Caroline, que possui vasta experiência e diversos títulos, incluindo a Liga de Futsal Feminino.

O time contará, ainda, com atletas como Jenni e Aghata (goleiras), Luiza Bortolini e Milena Agostinho (fixas), além de várias alas de destaque, como Laura, Petuxa (capitã), e Vitória. A treinadora Bebel segue à frente da equipe.

O Leoas da Serra se prepara para mais uma temporada de desafios e busca por novos títulos.