Legado: Avenida Mato Grosso receberá mudas das figueiras centenárias da Afonso Pena

Nesta quarta-feira (11), a partir das 9h, a Prefeitura de Campo Grande dará continuidade ao plantio de três novas figueiras na Avenida Mato Grosso. As árvores têm um significado especial para a história da cidade, pois foram produzidas a partir de exemplares das figueiras centenárias da Avenida Afonso Pena, preservando a genética e o legado dessas árvores que fazem parte da identidade paisagística da Capital.

As mudas foram cultivadas no Viveiro Municipal Flora do Cerrado, estrutura mantida pela Prefeitura responsável pela produção de espécies destinadas ao plantio urbano e à doação de mudas, contribuindo para manter a cidade mais verde. A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

O secretário municipal da Semades, Ademar Silva Junior, destaca que a ação vai além do plantio de árvores. “Estamos preservando não apenas árvores, mas também um símbolo da história de Campo Grande, fortalecendo nossa identidade e o cuidado com o meio ambiente”, afirmou.

A ação integra as estratégias da Prefeitura voltadas ao fortalecimento da arborização urbana, contribuindo para a melhoria do microclima, para a qualidade de vida da população e para a preservação das características naturais que marcam a paisagem de Campo Grande.