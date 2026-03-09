terça-feira, 10/03/2026

Legado: Avenida Mato Grosso receberá mudas das figueiras centenárias da Afonso Pena

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Nesta quarta-feira (11), a partir das 9h, a Prefeitura de Campo Grande dará continuidade ao plantio de três novas figueiras na Avenida Mato Grosso. As árvores têm um significado especial para a história da cidade, pois foram produzidas a partir de exemplares das figueiras centenárias da Avenida Afonso Pena, preservando a genética e o legado dessas árvores que fazem parte da identidade paisagística da Capital.

As mudas foram cultivadas no Viveiro Municipal Flora do Cerrado, estrutura mantida pela Prefeitura responsável pela produção de espécies destinadas ao plantio urbano e à doação de mudas, contribuindo para manter a cidade mais verde. A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

O secretário municipal da Semades, Ademar Silva Junior, destaca que a ação vai além do plantio de árvores. “Estamos preservando não apenas árvores, mas também um símbolo da história de Campo Grande, fortalecendo nossa identidade e o cuidado com o meio ambiente”, afirmou.

A ação integra as estratégias da Prefeitura voltadas ao fortalecimento da arborização urbana, contribuindo para a melhoria do microclima, para a qualidade de vida da população e para a preservação das características naturais que marcam a paisagem de Campo Grande.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

MS sob alerta de tempestades e chuvas intensas

Milton - 0
Inmet e Cemtec preveem ventos de até 100 km/h e riscos de alagamentos no estado O Inmet emitiu um alerta de chuvas intensas para todo...
Leia mais

Parceria com Jateí garante R$ 400 mil em investimentos viabilizados por Hashioka

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) esteve no município de Jateí em agenda institucional voltada ao fortalecimento da relação com lideranças locais e...
Leia mais

Tereza Cristina defende rigor fiscal e barra populismo contra alta do petróleo

Milton - 0
Tereza Cristina defende rigor fiscal e alerta para inflação nos alimentos e combustíveis A senadora Tereza Cristina (PP-MS) manifestou preocupação com a escalada de preços...
Leia mais

Vereador Dr. Jamal tem solicitação atendida na Vila Glória

ANELISE PEREIRA - 0
Foi realizada a operação tapa-buracos na Rua Professor Severino Ramos de Queiroz, na Vila Glória, atendendo à solicitação encaminhada pelo gabinete do vereador. A ação...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia