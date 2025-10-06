LeBron James promete anúncio bombástico

LeBron James movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (6) ao divulgar um vídeo misterioso intitulado “A decisão das decisões”. No post, o astro da NBA prometeu um grande anúncio nesta terça-feira, às 13h (horário de Brasília). Aos 40 anos e sem renovação contratual com o Los Angeles Lakers, os rumores de aposentadoria ganham força.

A temporada 2025/26 pode marcar sua despedida após 23 anos na NBA, um recorde absoluto. Ainda assim, há quem acredite que LeBron possa adiar a aposentadoria para jogar com seu filho mais novo, Bryce James, de 18 anos.

Em 2024, ele realizou o sonho de dividir a quadra com o primogênito Bronny, também no elenco dos Lakers. O clima de expectativa é comparável à famosa “decisão” de 2011, quando anunciou sua ida ao Miami Heat.

A comunidade do basquete mundial aguarda ansiosa.