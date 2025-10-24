Ladrão de motos morre em confronto com a PM em MS

Um suspeito morreu ao entrar em confronto com a Polícia Militar durante a madrugada desta sexta-feira (24), em Dourados. Os policiais foram acionados para atender a um caso de furto de motocicleta.

Ao tentarem abordar os suspeitos, os criminosos tentaram fugir em alta velocidade, colocando a população em risco. Na Rua Buriti, os suspeitos confrontaram as equipes policiais. O confronto resultou em troca de tiros. O homem atingido foi socorrido, mas não resistiu e morreu pouco após dar entrada em uma unidade de saúde local.

O comparsa foi detido em flagrante. A ocorrência movimentou a região durante as primeiras horas da manhã.