Ladrão de gado é preso em MS

A DERF prendeu nesta quinta-feira (23) um homem de 37 anos com mandado de prisão em aberto por crime de abigeato. A captura ocorreu no Bairro Jardim das Acácias, em Campo Grande, MS. O indivíduo possui diversas passagens pela polícia, principalmente por furtos de gado em diferentes municípios do Mato Grosso do Sul. Além disso, ele está relacionado a boletins de ocorrência envolvendo receptação, roubo e violência doméstica.

O mandado de prisão foi expedido pelo juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Campo Grande após condenação definitiva. Após a detenção, o indivíduo foi levado à sede da DERF para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.