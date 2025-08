Justiça garante cirurgia a idoso após 4 anos de espera

Após quatro anos de espera e dores constantes, o aposentado Auro Mendonça, de 70 anos, finalmente foi submetido à cirurgia no joelho direito, em Campo Grande (MS), graças à atuação da Defensoria Pública. O idoso, que sofria de osteoartrite avançada e gonartrose, precisava de próteses nos dois joelhos, mas o Estado se recusava a arcar com os custos do procedimento.

Em 2023, a Defensoria assumiu o caso e já havia garantido a cirurgia do joelho esquerdo por decisão judicial. Agora, para a operação do joelho direito, os defensores acionaram o Tribunal de Justiça solicitando o sequestro de verbas públicas medida que obriga o governo a liberar os recursos. O pedido foi aceito e o procedimento foi realizado neste mês.

Auro já recebeu alta e se recupera bem em casa, segundo a esposa, Suely Mendonça. A cirurgia está incluída na lista de procedimentos cobertos pelo SUS, mas só foi viabilizada judicialmente. O caso reforça o papel da Defensoria na garantia dos direitos à saúde.