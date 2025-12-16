Justiça eleva multa e pressiona retorno de ônibus

A Justiça do Trabalho elevou para R$ 100 mil por dia a multa caso a greve dos motoristas de ônibus em Campo Grande descumpra a ordem de circulação mínima de 70% da frota. A decisão, assinada pelo desembargador César Palumbo Fernandes, visa garantir a efetividade da ordem judicial. O presidente do sindicato foi notificado e pode responder por desobediência, conforme o artigo 330 do Código Penal.

O transporte coletivo é considerado serviço público essencial e a paralisação prejudica a população. A medida tem caráter coercitivo, não indenizatório, e reforça a autoridade do Judiciário. A decisão segue registros da Oficial de Justiça que comprovaram o descumprimento anterior da ordem.

O tribunal alerta que novas infrações podem gerar sanções adicionais.