Júri do “rei do morango” continua em Jarinu com depoimentos decisivos

O julgamento sobre a morte de Élcio Spinassi, produtor rural conhecido como o “rei do morango”, entrou no terceiro dia nesta quinta-feira (11) no fórum de Jarinu (SP). A viúva da vítima, Samara Soares Costa, é acusada do crime e nega envolvimento.

Nos dois primeiros dias, 13 testemunhas já prestaram depoimento, incluindo o delegado que investigou o caso, familiares e funcionários do produtor. O júri é formado por cinco mulheres e dois homens, e as sessões seguem sob rigoroso esquema de segurança.

A família de Élcio continua acreditando na condenação de Samara, enquanto a defesa contesta a validade das provas apresentadas. O processo segue em segredo de justiça, com expectativa de ouvir ainda mais testemunhas nos próximos dias.