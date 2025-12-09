Junior Mochi apresenta indicações para melhorias em Nioaque

Na sessão plenária desta terça-feira (9), o deputado estadual Junior Mochi apresentou duas indicações em atendimento às solicitações do vereador Jorge Fernandes Lemes, reforçando o compromisso com o desenvolvimento de Nioaque.

A primeira proposição solicita à Secretaria de Estado de Educação a padronização das lixeiras nos órgãos públicos e a substituição e instalação de novas unidades nas escolas municipais e estaduais, garantindo ambientes mais organizados, sustentáveis e adequados ao aprendizado.

A segunda indicação foi encaminhada à SEILOG e à AGESUL, pedindo estudos para implantação de uma ciclovia no Bairro Monte Alto, medida que amplia a segurança viária e favorece a mobilidade dos moradores que utilizam a bicicleta diariamente.

O deputado Junior Mochi destacou que ambas as demandas fortalecem a qualidade de vida no município:

“Seguimos atentos às necessidades de Nioaque e trabalhando para que cada ação resulte em melhorias reais para a população.”