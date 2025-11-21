sexta-feira, 21/11/2025

Juma Xipaia denuncia impactos de hidrelétricas e ferrovias na Amazônia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Evelyn Lynam

Nos rios e matas do Xingu, a cacica Juma Xipaia tem se destacado pela coerência de sua luta pelos direitos indígenas e pela proteção da Amazônia. Ela denunciou os impactos da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e alerta para riscos de projetos como Ferrogrão e a Hidrovia do Tapajós.

Com a coprodução do documentário Yanuni, ao lado de Leonardo DiCaprio, Juma levou a causa indígena para o cinema, conquistando prêmios e reconhecimento internacional. Na COP30, ela tem protagonizado debates sobre demarcação de territórios e justiça climática, ressaltando a importância da participação indígena em decisões políticas e ambientais.

O Instituto Juma mantém ações contínuas de proteção da floresta, integrando projetos de impacto social e ambiental e fortalecendo a resistência indígena. Mesmo diante de ameaças e violência, a líder Xipaia reforça que a luta coletiva preserva não apenas culturas e territórios, mas também a biodiversidade essencial para o planeta.

