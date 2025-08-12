terça-feira, 12/08/2025

Juliana Oliveira pede R$150 mil de indenização contra Otávio Mesquita

Ex-assistente de palco acusa apresentador de estupro em 2016 e reage à ação movida por Mesquita; disputa judicial segue no TJ-SP.

Milton
Publicado por Milton
Foto: @jublackpower e @otaviomesquita via Instagram

O processo judicial entre Juliana Oliveira e Otávio Mesquita ganhou um novo capítulo nesta semana. Juliana, ex-assistente de palco, que acusa Mesquita de estupro durante uma gravação do programa The Noite em 2016, solicitou uma indenização de R$150 mil. O pedido é uma resposta à ação movida pelo apresentador, que pleiteia R$50 mil em indenização por danos morais, alegando que as acusações são infundadas.

A acusação de Juliana ganhou repercussão após ela denunciar publicamente o ocorrido, citando toques indevidos e condutas consideradas violentas, apesar do episódio ter ocorrido quase dez anos atrás. O advogado da vítima, Hédio Silva Junior, questionou a defesa de Mesquita sobre a contradição entre negar o crime e alegar prescrição.

Por outro lado, a defesa de Otávio Mesquita reforça sua inocência e aponta que a acusação teria prescrito, além de considerar que o episódio não configura estupro conforme a legislação vigente à época. O processo corre na 11ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Este caso traz à tona debates importantes sobre violência contra a mulher, o tempo para denúncias e os impactos das acusações na esfera pública. Enquanto o litígio judicial prossegue, a discussão sobre assédio e crimes sexuais segue em evidência na sociedade.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Traficante é preso ao esconder cocaína em cano de esgoto

Milton - 0
Na tarde da última quinta-feira (7), por volta das 16h30, agentes da DERF prenderam em flagrante um jovem de 20 anos por tráfico de...
Leia mais

VÍDEO: Congresso é chave para pacificação do Brasil, diz Tereza Cristina

Milton - 0
Durante sessão no Congresso Nacional, a senadora Tereza Cristina (PP), integrante da oposição, afirmou que a pacificação do Brasil depende diretamente da atuação do...
Leia mais

Defesa civil alerta para frio intenso e prefeitura ativa ponto de apoio nesta sexta-feira 

ANELISE PEREIRA - 0
A Defesa Civil de Campo Grande emitiu alerta de frio intenso até o início da próxima semana que deve derrubar as temperaturas em Campo...
Leia mais

Procon de Mato Grosso do Sul lança ação conjunta para garantir atendimento digno a públicos prioritários

ANELISE PEREIRA - 0
Parceria estratégica, a ser lançada nesta quarta-feira (6), unirá o Procon Mato Grosso do Sul, a 67ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia