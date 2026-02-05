sexta-feira, 6/02/2026

Julgamento encerra caso que chocou o Jardim Colorado

Acusado estava preso desde junho de 2024

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação, Decom/MPMS

Conselho de Sentença reconhece autoria, mas absolve acusado por legítima defesa

Claudinei Silva Rosa foi absolvido nesta quinta-feira (5) pelo Tribunal do Júri de Campo Grande, acusado de matar Dario Cristaldo Soares a pauladas no Jardim Colorado em junho de 2024. O crime ocorreu após um desentendimento entre vítima e agressor na Rua Sebastião Ferreira, e Dario, socorrido em estado grave para a Santa Casa, não resistiu às lesões.

Durante o julgamento, presidido pelo juiz Carlos Alberto Garcente, a defesa sustentou a tese de legítima defesa, apontando ainda excesso exculpante e eventual causa de diminuição de pena. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito, mas, por maioria de votos, absolveu o réu do homicídio doloso qualificado por motivo fútil.

A decisão enfatizou que, apesar das provas apresentadas, a conduta de Claudinei se enquadraria nas situações de legítima defesa e excludente parcial de culpabilidade. O julgamento encerra um processo que durou pouco mais de um ano e envolveu depoimentos de testemunhas, perícias e análise das circunstâncias do crime. A absolvição foi recebida com atenção por familiares da vítima e da defesa, que acompanharam a sessão no plenário do Tribunal.

O caso reforça o debate sobre legítima defesa e critérios de julgamento em crimes violentos na capital.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Ministro do STJ é internado em Brasília em meio a denúncia de assédio sexual

Milton - 0
Internação ocorre no mesmo dia em que jovem de 18 anos presta depoimento sobre acusação revelada pela imprensa O ministro do Superior Tribunal de Justiça...
Leia mais

Fujão da justiça é preso em Bonito

Milton - 0
Suspeito preso revela local da arma do crime A Polícia Civil prendeu na terça-feira (3) Reginaldo Amorim Pereira, foragido por um homicídio ocorrido em 25...
Leia mais

PROMAQ fortalece agricultura no Rio de Janeiro

Milton - 0
Equipamentos serão usados na recuperação de estradas vicinais, facilitando o escoamento da produção e a mobilidade rural O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por...
Leia mais

Dr. Victor Rocha reforça compromisso com a saúde pública na primeira sessão ordinária de 2026

Milton - 0
O vereador Dr. Victor Rocha participou, na terça-feira (03), da primeira sessão ordinária de 2026 da Câmara Municipal de Campo Grande e utilizou sua...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia