Jovens atletas dão início aos Jogos Escolares em MS

Campo Grande recebe, a partir desta sexta-feira (25), a etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul para atletas de 12 a 14 anos. O evento reúne mais de 3,4 mil participantes de 52 municípios do estado, em disputas que seguem até 10 de agosto.

Dividida em três blocos, a competição começa com modalidades individuais como natação, judô, atletismo e xadrez. Em seguida, entram em cena as equipes de voleibol e futsal, e, por fim, basquete, handebol e vôlei de praia encerram a programação.

A cerimônia de abertura oficial será realizada apenas no último bloco, no dia 4 de agosto, na Concha Acústica Helena Meirelles. Todas as provas ocorrem em espaços esportivos da capital.

A competição é organizada pela Fundesporte e Setesc, e também serve como seletiva para os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), em outubro. Para os organizadores, o evento é uma vitrine de talentos e incentivo ao desenvolvimento esportivo da juventude sul-mato-grossense.