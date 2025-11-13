Jovem é preso pelo DOF ao tentar disfarçar transporte de drogas fingindo ser auditor

O DOF realizou, na terça-feira (11), a apreensão de 71 kg de maconha em uma Mitsubishi Pajero na BR-267, em Maracaju. Um jovem de 28 anos, após ser abordado, tentou se passar por auditor do Tribunal de Contas do Estado, informação que foi desmentida pelos policiais. No porta-malas do veículo, uma caixa continha diversos tabletes de maconha, que teriam sido retirados em Ponta Porã e seriam entregues em Campo Grande pelo valor de R$ 6 mil pelo transporte.

O material, avaliado em aproximadamente R$ 280 mil, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju. A operação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Sejusp com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF reforça que denúncias podem ser feitas anonimamente pelo 0800 647-6300.