Jovem é preso com cocaína em travesseiro na MS-112

Suspeito transportava cerca de um quilo de droga e foi detido em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (12) pela Polícia Militar Rodoviária ao ser flagrado transportando aproximadamente 1,012 kg de cocaína dentro de um travesseiro na rodovia MS-112 em Cassilândia. A abordagem ocorreu durante fiscalização de rotina no km 001, quando os policiais perceberam nervosismo excessivo do passageiro de um ônibus intermunicipal que fazia a linha Três Lagoas/Cassilândia.

Apesar de alegar não ter bagagem, ele segurava um travesseiro entre as costas e o assento. A vistoria revelou o tablete de droga, com prejuízo estimado em R$ 75 mil ao crime organizado. O suspeito confessou ter recebido a substância em Três Lagoas e que a entregaria em Cassilândia, sem revelar o contratante ou pagamento. A Polícia relatou uso de algemas devido ao risco de fuga. O jovem, a droga e um celular foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.