Jovem é detido por pornografia infantil Campo Grande

Foto: Polícia Civil

A DEPCA, prendeu em flagrante um jovem de 18 anos por posse de pornografia infantil em Campo Grande. A ação ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, com apoio da DEAIJ. O suspeito já tinha antecedentes em São Paulo por crimes virtuais contra menores.

Na residência do investigado, no Bairro Coophavilla II, foram apreendidos dispositivos eletrônicos com vídeos e arquivos de pornografia infantil. O caso se enquadra no Artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O jovem foi levado à DEPCA, autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar possíveis vítimas e cúmplices.

