Jornalista agredida por namorado relata medo após liberação do suspeito

Uma jornalista de 37 anos, agredida pelo namorado, um músico de 38, no dia 3 de março, relatou sentir-se “presa em casa” enquanto o agressor está livre após ser liberado por decisão judicial. Em um vídeo divulgado, a mulher aparece com o rosto ensanguentado e o nariz fraturado, mostrando as marcas das agressões. Ela contou que a violência aconteceu após um almoço com amigos, quando o casal retornava para casa. O músico a atacou assim que chegaram à residência, mesmo com a filha pequena no colo da vítima.

A jornalista tentou pedir ajuda à vizinha, mas não conseguiu. Foi então que enviou um vídeo aos irmãos, que chamaram a cunhada, policial civil, para localizar o suspeito. O músico foi preso em flagrante e levado à DEAM. Contudo, mesmo com laudos médicos que confirmaram os ferimentos e a agressão, o suspeito conseguiu a liberdade provisória por meio de habeas corpus.