João Paulo e Santhiago: Lançamento oficial da dupla é marcado por sucessos românticos que aqueceram a noite fria de Campo Grande

Com um repertório repleto de sucessos românticos da música sertaneja, a dupla João Paulo e Santhiago fez o lançamento oficial da sua carreira e a captação do seu audiovisual no dia 9 de agosto, no Jardins Music Bar.

Apesar do frio de 7° graus, com sensação de 4, o público pagante de mais de 600 pessoas foi ao espaço curtir o show da dupla e participar da captação do audiovisual que contou com uma megaestrutura. “Estamos muito felizes, pois numa noite tão fria como aquela, e a gente sabe que campo-grandense não gosta de sair no frio, concorrendo com show gratuito na Feira Central, show do Bruno Marrone, ainda assim lotamos o Jardins Music Bar e fizemos um grande show, cantando sucessos que a gente ama cantar, embalando os casais e mostrando todo o potencial da nossa dupla”, revelou Santhiago, ainda em êxtase pelo sucesso do evento.

O show foi realizado pelo Instituto Planeta Pantanal, com produção de Guto Pardal, participação especial do grupo Sertanejo 67 e apoio cultural da Revista Boca do Povo e do site Boca do Povo News. Além de campo-grandenses, o público contou também com pessoas vindas de MT, PR, MG, SP e RO, que prestigiaram o lançamento da dupla.

A sensação de todos os presentes, além do prazer em ouvir belíssimas canções e contemplar a estrutura do evento, era de que realmente Santhiago merece respeito por sua musicalidade, voz e história na música, pois lotou uma casa a céu aberto, com uma temperatura de apenas 7° graus.

Santhiago tem uma carreira consolidada no Estado, quando fazia dupla com o saudoso Paulo Sérgio e eram referência no estilo sertanejo romântico. “Fazíamos uma média de 25 shows por mês, estávamos no auge da nossa dupla, mas infelizmente veio a pandemia e levou meu amigo Paulo Sérgio. Depois dessa perda, fiquei um tempo em carreira solo, tentando me refazer, mas nasci para cantar em dupla e foi aí que iniciei minha busca por um novo parceiro de palco”, contou.

João Paulo é policial civil e vem de uma família musical. Seu pai fez parte da dupla Rei do Carro e Baronito, e sua irmã, Elizandra Santos, é uma das maiores compositoras do Brasil. Foi ela quem descobriu, musicou e patrocinou a primeira geração de Luan Santana, sendo autora da música Falando Sério.

Elizandra, inclusive, foi quem deu o empurrãozinho para a formação da dupla. “Somos amigos de infância. O pai do João, além de músico, era barbeiro e foi um dos que me ensinou a cortar cabelo, isso em 1987 na antiga rodoviária. Um dia conversando por telefone com a Elizandra falei sobre a dificuldade em formatar um projeto em dupla, e ela na mesma hora me disse para ligar para o João e convidá-lo. Convidei e ele aceitou”, relatou Santhiago.

Após a gravação, o material irá para edição e finalização para ser disponibilizado ao público, mas a dupla já está com a agenda aberta para shows e apresentações.

Contato para shows e participações em rádio e TV: (67) 99655-9214