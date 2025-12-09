terça-feira, 9/12/2025

Jiboia é resgatada de carro no Parque dos Poderes

Biotério devolve serpente à natureza sem sedação

FOTO: UCDB

A equipe do Biotério da UCDB, vinculada ao Grupo de Resgate Técnico Animal de Mato Grosso do Sul (Gretap/MS), foi acionada nesta segunda-feira (8) pela PMA para atender um caso inusitado. Uma jiboia havia se alojado no amortecedor de um carro estacionado no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Formada pelo colaborador Dalfran Rezende e pelas estagiárias Monique Gutierres e Yasmin Ribeiro Domingos, a equipe chegou ao local em menos de quarenta minutos. O resgate foi rápido, realizado em menos de dez minutos, e sem necessidade de sedação do animal.

O animal foi devolvido à natureza na própria área de mata do parque, sob supervisão da PMA. A coordenadora do Biotério UCDB, Dra. Paula Helena Santa Rita, destacou a importância do trabalho seguro e humanitário do grupo.

