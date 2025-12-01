segunda-feira, 1/12/2025

JARDIM: Oficina de empreendedorismo mobiliza estudantes da escola MARC durante o Bioceânica Experience

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Mais do que uma orientação profissional, o encontro reforçou o protagonismo juvenil e destacou o empreendedorismo como um caminho para transformar realidades, gerar impacto positivo e construir um futuro melhor para Jardim e toda a região.

Na tarde desta quinta-feira, dia 27, a Escola Cívico-Militar Major Alberto Rodrigues da Costa (MARC) recebeu uma ação especial do Bioceânica Experience, com a realização de uma oficina de empreendedorismo voltada ao desenvolvimento dos estudantes e ao fortalecimento da comunidade local.

A atividade foi conduzida por Ana Carla Castelo, que promoveu um momento rico em diálogo, reflexão e construção coletiva. Durante a oficina, os alunos foram convidados a identificar seu próprio potencial, compreender as oportunidades existentes em Jardim e desenvolver habilidades que contribuem para uma cidade mais preparada, inovadora e participativa.

CATEGORIAS:
GERAL

