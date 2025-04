JARDIM: Escolas do município realizam apresentações especiais em alusão ao dia mundial do autismo

Na última sexta-feira (04), as escolas Beracy Brunet Barbosa e Zeus Benevides promoveram ações e apresentações culturais em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrando a diversidade, o respeito e a inclusão no ambiente escolar.

Na Escola Beracy, os alunos realizaram um emocionante desfile, evidenciando o carinho e o comprometimento da comunidade escolar com a valorização da educação especial. Estiveram presentes no evento o secretário adjunto de Educação, Laudison Antônio Maciel de Lima; a Professora Adelaide Rios, articuladora regional de Gestão da UNDIME; e a coordenadora municipal do Programa MS Alfabetiza, Ana Cristina de Souza Fernandes.

Já na Escola Zeus Benevides, diversas apresentações culturais encerraram a Semana da Educação Especial com muita emoção e participação ativa dos alunos. A secretária municipal de Educação, Lilian Sanches Cavalheiro, e a coordenadora municipal de Educação Especial, Valdênia Penha, prestigiaram o momento e destacaram a importância de iniciativas como essa para fortalecer o diálogo sobre inclusão no ambiente escolar.

O prefeito Juliano Guga e a primeira-dama Raquel Stragliotto também prestigiaram uma das ações, reforçando o compromisso da administração com a comunidade escolar durante a semana dedicada à conscientização sobre o autismo.

Ações como essas mostram o compromisso da Rede Municipal de Ensino de Jardim com uma educação humanizada, acessível e para todos, reforçando o papel fundamental da escola na construção de uma sociedade mais empática e justa.

Prefeitura Municipal de Jardim, Humanizar para Transformar