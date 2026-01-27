Jararaca resgatada pela UCDB surpreende com 17 filhotes

Uma jararaca-do-cerrado (Bothrops moojeni), resgatada em outubro do ano passado na Fazenda-Escola da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) pela equipe do Biotério, deu à luz 17 filhotes na madrugada desta terça-feira (27). A espécie é vivípara, e os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, nascendo totalmente aptos à sobrevivência, medindo cerca de 15 centímetros e pesando aproximadamente 11 gramas cada um.

O nascimento foi identificado durante a rotina diária de manejo do Biotério, na sala de quarentena, onde permanecerão 90 dias antes de seguir para a sala de produção de veneno. Segundo a estagiária Yasmin Domingos, responsável pela descoberta, os filhotes não recebem cuidado parental e já possuem veneno funcional, estando prontos para a natureza. A professora Dra. Paula Helena Santa Rita explica que eles serão monitorados individualmente, com cuidados de umidade, temperatura, água e alimentação, enquanto a mãe passa por ultrassom e suplementação. O nascimento é de grande importância para a pesquisa científica, pois permite estudar a composição do veneno desde o período de filhote, algo raro na espécie e valioso para a indústria farmacêutica.

No Biotério da UCDB são mantidas 33 serpentes urutu-cruzeiro e mais de 400 serpentes de diversas espécies, sendo 360 peçonhentas, com resgates realizados em parceria com Cras, Polícia Militar Ambiental e Bombeiros. Para informações adicionais, o Biotério UCDB pode ser contatado pelo telefone (67) 3312-3688 ou pelo Instagram @bioterioucdb, reforçando o trabalho de preservação da fauna do Cerrado.