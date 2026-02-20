sábado, 21/02/2026

Ivinhema vence Independente e garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil

Azulão do Vale fatura R$ 830 mil e enfrenta Volta Redonda

Milton
Publicado por Milton
Foto: Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

Fogliato marca o gol da vitória e garante R$ 830 mil na conta do Ivinhema para enfrentar o Volta Redonda na segunda fase da Copa do Brasil

O Ivinhema FC conquistou nesta quarta-feira (18) uma vitória histórica sobre o Independente-AP por 1 a 0, em partida realizada no Estádio Saraivão, pela primeira fase da Copa do Brasil. O único gol foi marcado pelo volante Fogliato, aos 37 minutos do segundo tempo, após passe de Eliezer, garantindo a classificação do Azulão do Vale para enfrentar o Volta Redonda-RJ e acrescentando R$ 830 mil à cota já recebida de R$ 400 mil. O jogo foi equilibrado na primeira etapa, com o Independente dominando a posse, mas sem criar chances claras, enquanto o goleiro Neto manteve a defesa intacta. Na etapa final, o Ivinhema impôs ritmo superior, criou oportunidades e explorou contra-ataques, quase ampliando aos 47 minutos com Pedrinho, que acertou a trave.

O resultado mantém o time sul-mato-grossense invicto na competição e reforça a confiança do elenco para a próxima fase. Enquanto isso, outros representantes de Mato Grosso do Sul, como FC Pantanal, foram derrotados, mostrando a competitividade da Copa do Brasil. O Ivinhema agora se prepara para o confronto decisivo contra o Volta Redonda, novamente como mandante, mantendo o foco na sequência do torneio.

CATEGORIAS:
ESPORTE

