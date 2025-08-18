ITAPORÃ: Governador do Rotary Distrito 4470 realiza visita oficial ao município.

Na manhã desta segunda-feira (18), o município de Itaporã recebeu a visita oficial do Governador do Rotary International – Distrito 4470, Carlos Pedroso, acompanhado de sua esposa, Berenice Camillo Pedroso. O Distrito 4470 abrange o estado de Mato Grosso do Sul, a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e o oeste do estado de São Paulo.

Durante a visita, o governador foi recepcionado por membros do Rotary Club de Itaporã, liderados pelo presidente da unidade local, Argemiro Corrêa de Almeida, e sua esposa, Maria Air. A programação incluiu compromissos institucionais, como a visita ao gabinete do prefeito Tiago Carbonaro e ao Hospital Municipal de Itaporã.

Na ocasião, o governador destacou a importância de fortalecer parcerias com o poder público e a sociedade civil, visando à ampliação de projetos voltados ao desenvolvimento social e comunitário, princípios fundamentais da atuação do Rotary International.

O prefeito Tiago Carbonaro , a primeira dama Gabrielly Carbonaro, o vice preefeito Edilson Bigatão e o presidente da Camara Flavio Godoy, agradeceram a presença do governador e ressaltaram a relevância do Rotary para o município. “O Rotary é um parceiro histórico da nossa cidade. Ao longo dos anos, tem contribuído significativamente com ações voltadas à saúde, educação e bem-estar da população. A visita do governador reafirma esse compromisso com Itaporã”, afirmou o prefeito.

A visita reforça o papel do Rotary como agente de transformação social, promovendo iniciativas que impactam positivamente a vida das comunidades onde atua.