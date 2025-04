ITAPORÃ: Copa craque do amanhã teve abertura na tarde de domingo no chavinha.

Com a presença do prefeito Tiago Carbonaro, foi dado o ponta pé inicial da 1ª Copa Craque do Amanhã na tarde do domingo (30) no Estádio Chavinha. A copa é uma realização da Prefeitura de Itaporã, por meio da GETCEL reunindo jovens de 13 a 17 anos. O evento foi idealizado com o objetivo de fortalecer o futebol de base, incentivar a prática do futebol de campo e resgatar o público desportista no estádio.



A abertura da competição contou com a presença das equipes: Anjos de Santa Terezinha, Bororó, Grande Cohab, Guateka, Montese, Meninos do Parque e Piraporã. O prefeito Tiago Carbonaro e o gerente da GETCEL Diego Campos, recepcionaram os atletas, reforçando que o executivo vai dar total atenção ao esporte de base. Tiago agradeceu a todos desejando êxito ao evento e reiterou o convite para os pais dos jovens prestigiar a competição no Chavinha.