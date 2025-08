IPTU 2025 com até 20% de desconto em Ribas do Rio Pardo

A Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo liberou o pagamento do IPTU 2025 com condições especiais para os contribuintes. Quem optar pelo pagamento em cota única até 11 de agosto de 2025 garante 20% de desconto. Para quem prefere parcelar, há a possibilidade de pagar em até cinco vezes fixas, com 10% de desconto, também com vencimento da primeira parcela no dia 11 de agosto.

O imposto é fundamental para a manutenção de serviços públicos essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e limpeza urbana. Para maior comodidade, o carnê pode ser retirado de forma digital, pelo aplicativo “Ribas Fala Cidadão” ou pelo site da Prefeitura, ou presencialmente no Setor de Tributos da Secretaria Municipal de Finanças, que funciona de segunda a quinta, das 7h às 17h15, e sexta-feira, das 7h às 16h.

Contribuintes com dúvidas podem entrar em contato pelo e-mail iptu@ribasdoriopardo.ms.gov.br. A prefeitura reforça a importância de manter os impostos em dia para evitar transtornos futuros e garantir a continuidade dos investimentos na cidade.