Inter realiza nova onda de demissões para cortar gastos e equilibrar finanças

O Internacional enfrenta uma grave crise financeira e, para lidar com o momento delicado, anunciou uma série de cortes no quadro de funcionários. Aproximadamente 50 profissionais foram desligados do clube nesta semana, embora o número exato ainda não tenha sido confirmado. A medida visa reduzir custos e reestruturar a administração do Beira-Rio, que, com o impacto de uma série de desafios econômicos, precisa ajustar as finanças para suportar a situação.

A decisão foi tomada pelo Conselho de Gestão do Inter, que, além de lidar com o impacto da enchente no estado no ano passado, enfrenta prejuízos de cerca de R$ 90 milhões, gastos com reformas no Beira-Rio e no Centro de Treinamentos, e problemas com inadimplência no quadro social. Esses fatores, juntamente com dificuldades financeiras, levaram o clube a atrasar pagamentos de transferências e a repensar estratégias para enfrentar a crise.

As demissões não são novidade no clube. Durante a pandemia, entre 2020 e 2021, o Inter já havia passado por ondas de cortes para tentar minimizar os impactos financeiros. Agora, o presidente Alessandro Barcellos e sua gestão apostam em um “remédio mais amargo” para tentar equilibrar as contas e superar os desafios que surgem neste novo ciclo.