MSGás investirá R$ 160 milhões em gasoduto até Inocência; ramal terá 125 km de extensão

A Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGás) concluiu o projeto de construção de um novo ramal de gás natural para abastecer a futura fábrica de celulose da Arauco, em Inocência. O contrato de fornecimento firmado com a gigante chilena da celulose prevê o suprimento por 20 anos, a partir de 2027, com previsão de receita de R$ 1,2 bilhão.

Com investimento estimado em R$ 160 milhões, o gasoduto terá extensão de 125 km, ligando a estação de compressão de Três Lagoas até a planta industrial, em Inocência. Na esteira do contrato com a Arauco, a MSGás também avalia a viabilidade econômica do fornecimento de GNV para o transporte pesado, viabilizando seu plano de interiorização do gás natural no Estado.

A licitação para aquisição dos tubos de aço carbono foi publicada na segunda-feira (30) no Diário Oficial do Estado. As empresas fornecedoras poderão apresentar suas propostas até o dia 14 de julho. A CEO da companhia, Cristiane Schmidt, destaca a parceria como um marco para o setor energético sul-mato-grossense.

“A MSGás está preparada para atender à crescente demanda energética do setor florestal. Esta é a segunda parceria estratégica firmada no Vale da Celulose, somando-se à parceria com a Suzano, em Ribas do Rio Pardo. Estamos avançando no plano de interiorização do gás natural, com foco também na expansão do GNV para o transporte de carga com os corredores sustentáveis”.

De acordo com o diretor Técnico e Comercial da MSGás, Fabricio Marti, o contrato representa uma aliança estratégica de longo prazo, pois trata-se de um projeto com investimentos significativos em infraestrutura e capital.

“Reafirmamos nosso compromisso de entregar soluções de alto valor agregado para nossos clientes. A nova fábrica reforça a posição do Estado como polo de desenvolvimento sustentável e inovação industrial, consolidando o Mato Grosso do Sul como o Vale da Celulose”.

Segundo o cronograma, as obras do gasoduto devem começar em maio de 2026, seguindo o traçado das rodovias MS-320 e MS-377, a partir da estação localizada na BR-158, em Três Lagoas. O projeto também abre possibilidades para expansão da rede nas regiões de Água Clara, Aparecida do Taboado e Inocência, onde será o ponto de entrega.

Atualmente, a MSGás atende mais de 24 mil clientes com uma malha de 530 km de rede de gás canalizado, fornecendo para os segmentos residencial, comercial, industrial, de cogeração e postos de GNV em Campo Grande e Três Lagoas.