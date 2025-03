Integrante do PCC é recapturado após fuga da prisão de Minga Guazú

A Polícia Nacional recapturou nesta quinta-feira Fredy González Delvalle, um dos oito detentos que haviam escapado do presídio de segurança máxima de Minga Guazú, no Alto Paraná. O homem, de 31 anos e com antecedentes criminais por roubo e homicídio, foi encontrado em uma plantação de mandioca a 200 metros da penitenciária.

González, suposto integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), sofreu uma fratura na perna ao tentar escalar o muro do presídio. Ele foi capturado após gritar de dor, atraindo a atenção de um vizinho, o que levou a polícia a localizar o fugitivo.

A fuga ocorreu por volta das 19h, quando os presos aproveitaram um momento de descuido de um dos guardas, que esqueceu de trancar uma das portas. A busca continua para localizar os outros foragidos, entre eles figuras perigosas como Blas Pablo Melgarejo Benítez, líder de uma gangue de roubo de celulares.

A investigação também envolve a falha no monitoramento das câmeras de segurança, resultando na detenção de dois agentes penitenciários.