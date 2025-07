CazéTV vai exibir todos os jogos da Copa de 2026

A CazéTV confirmou no domingo (13) que transmitirá, de forma gratuita, todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026. O anúncio foi feito durante o pré-jogo da final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, consolidando a plataforma como uma das principais alternativas para o público brasileiro acompanhar grandes eventos esportivos.

Criada pelo streamer Casimiro Miguel, a CazéTV já havia se destacado na Copa do Catar, em 2022, quando exibiu 22 partidas ao vivo. Agora, com os direitos completos do torneio da América do Norte — que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México —, a emissora digital promete repetir e ampliar o sucesso anterior.

As transmissões acontecerão via YouTube, mantendo o acesso gratuito ao público. A estratégia reforça a presença das plataformas digitais no cenário esportivo e marca uma virada na forma como o torcedor consome futebol.

O Mundial de 2026 será o maior da história, com 48 seleções e 104 partidas.