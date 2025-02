Inserção de DIU no ESF da Ferreira proporciona acolhimento e bem-estar às pacientes.

No último sábado (15), a Unidade de Saúde da Família (ESF) da Ferreira realizou uma ação especial de inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU). Para tornar a experiência mais acolhedora, o ambiente foi cuidadosamente preparado, proporcionando conforto e tranquilidade às pacientes.

Além disso, foram oferecidas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), como auriculoterapia e reflexologia, promovendo bemestar antes do procedimento. A secretária de Saúde, Aryanni Pulchério, destacou a importância da iniciativa: “A Prefeitura de Terenos, por meio da Secretaria de Saúde e em parceria com o Governo do Estado, ampliou a oferta do DIU, garantindo mais opções de contracepção à população.



Essa ampliação visa proporcionar acesso a métodos seguros e eficazes de planejamento familiar, promovendo a saúde reprodutiva das mulheres e contribuindo para o bem-estar da comunidade.” Para a recepcionista Amanda dos Santos, a experiência foi surpreendente e positiva: “Fiquei muito impressionada com a ação. Desde o momento em que cheguei, encontrei um ambiente calmo e acolhedor, o que me ajudou a me sentir mais à vontade. Além disso, as práticas integrativas, como auriculoterapia e reflexologia, me prepararam para o procedimento, proporcionando uma sensação de cuidado e tranquilidade.”



A diretora da Atenção Primária reforçou a regulamentação da inserção do DIU por enfermeiros capacitados: “A inserção do DIU durante a consulta de enfermagem é amparada pela Resolução 690/2022 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Em nosso município, temos disponíveis o DIU de cobre e o DIU Mirena.



A inserção do DIU Mirena segue critérios específicos estabelecidos pelo Estado, enquanto o DIU de cobre pode ser inserido em qualquer mulher em idade fértil ou em adolescentes com autorização do responsável, desde que tenham vida sexual ativa. Basta procurar a unidade de saúde para realizar o procedimento.” A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Terenos com a saúde da mulher, garantindo acesso a métodos contraceptivos seguros e promovendo um atendimento humanizado e de qualidade.