INÉDITO! Matheus e Kauan gravam “Astral” com produção de Dudu Borges e lançam a primeira faixa no mesmo dia

Com gravação intimista e lançamento relâmpago, Matheus e Kauan registraram, nesta quinta-feira, 18 de dezembro, o audiovisual “Astral”, no Hangar Studios, em São Paulo (SP). Com participação de Lauana Prado, o projeto aconteceu antes do show da dupla no Villa Country, que começou à meia noite, no exato momento em que “Deus Perdoa” ganhava as plataformas. Esse feito inédito marca o início de uma fase criativa dos irmãos.

O projeto foi dividido em “astrais”. Com produção musical de Dudu Borges, o audiovisual apresentou o primeiro “astral” com vibe solar, leve e iluminada, — elementos que representam diferentes facetas da trajetória e da personalidade da dupla. Esse conceito deu origem ao primeiro EP do projeto que reúne cinco faixas.

O repertório contou com três inéditas e autorais e duas releituras marcantes: “Admita”, em parceria com Lauana Prado, “Hiperfoco”, “Deus Perdoa”, escolhida como faixa foco, além das regravações “Você Sempre Será” (Marjorie Estiano) e “Eu Vou Estar” (Capital Inicial).

“Foi mágico começar a gravar no final da tarde, terminando 20h30, e, à meia noite, quando estávamos nos preparando para subir no palco do Villa, ouvir ‘Deus Perdoa’ na plataforma”, afirma Matheus, que também assina como um dos autores da música.

Segundo Kauan, o público foi selecionado por meio de formulário divulgado no Instagram, e os mil primeiros fãs garantiram presença na gravação, tornando o momento ainda mais especial.

“Astral” foi pensado como um projeto em capítulos. Para 2026, a dupla já planeja gravar novos EPs, sempre com três faixas inéditas e duas regravações, explorando outros “astrais”, passando por uma sonoridade mais romântica e também pelo modão, ampliando o universo musical do projeto.

O anúncio do DVD aconteceu após muitos dias de especulações intensas na internet, alimentadas por um comunicado de tom místico e um vídeo enigmático, cheio de simbolismos, mas com pouquíssimas informações concretas. Durante esse período, eles se tornaram os artistas mais comentados nas redes sociais, dominando conversas, trends e fóruns, enquanto fãs criavam e compartilhavam as mais diversas teorias sobre o que estaria por vir, o que só aumentou a curiosidade e a expectativa do público.

Tem alguma sugestão de pauta? Fale com o colunista Jhoseff Bulhões pelo e-mail: jhoseffbulhoes@gmail.com /www.blogdobulhoes.com.br