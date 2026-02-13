sexta-feira, 13/02/2026

Indonésia mobiliza até 8 mil soldados para missão de paz em Gaza

Primeiro envio militar marca adesão ao Conselho de Paz proposto pelos EUA

Milton
Publicado por Milton
Foto: Tatan Syuflana/AP

Cidadãos demonstram ceticismo sobre custos e neutralidade das tropas na região

A Indonésia iniciou o treinamento de até 8 mil soldados que poderão ser enviados como parte de uma força internacional de paz em Gaza, representando o primeiro compromisso concreto do país no Conselho de Paz proposto pelos Estados Unidos. Apesar da experiência indonésia em missões da ONU, como no Líbano, muitos cidadãos questionam a neutralidade da operação e os custos envolvidos, já que o Conselho de Paz não tem mandato da ONU e detalhes sobre a atuação das tropas ainda são vagos.

Autoridades afirmam que o objetivo é garantir que o processo de paz respeite os direitos palestinos e avance na solução de dois Estados. O presidente Prabowo Subianto confirmou o envio e pretende comparecer à reunião inaugural do conselho em Washington. Protestos e petições locais criticam o envolvimento, apontando riscos políticos e financeiros. Especialistas alertam para a necessidade de cuidado para que as tropas indonésias não se envolvam em confrontos diretos. Analistas regionais destacam que a Indonésia é vista como mediadora aceitável por ambas as partes. A força prevista incluirá unidades de engenharia, médicas e outros especialistas em manutenção da paz.

A expectativa é que a missão indonésia em Gaza siga o modelo equilibrado já aplicado no sul do Líbano. A decisão reforça a tentativa de visibilidade internacional do país, mesmo diante de oposição interna significativa.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Jamilson Name pede recuperação urgente da MS-431

Milton - 0
O deputado estadual Jamilson Name (PSDB) solicitou a recuperação imediata da MS-431, entre Paranaíba e Cassilândia, em razão das condições críticas do trecho, que...
Leia mais

Homem é preso por violência doméstica em Dourados

Milton - 0
Ação ocorreu após registro de boletim na Delegacia de Atendimento à Mulher A Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Dourados prendeu em flagrante,...
Leia mais

Ursinho vira esconderijo de Mounjaro em MS

Milton - 0
Vigilância Sanitária intercepta ampolas de Mounjaro, Ozempic, TG e Lipolass em embalagens inusitadas, incluindo brinquedos e produtos de beleza Em Mato Grosso do Sul, a...
Leia mais

Indicação de Caravina busca garantir lotação no mesmo município para servidor com dependente em tratamento

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Pedro Caravina apresentou indicação ao Governo do Estado solicitando a inclusão de dispositivo na Lei Estadual nº 1.102/1990, com o objetivo...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia