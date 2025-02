Incentivada por Reinaldo, Lia Nogueira admite ser candidata a deputada federal

Pouco mais de 2 anos atrás, Lia Nogueira acreditou na palavra de Reinaldo Azambuja e trocou o PP pelo PSDB, num projeto ambicioso, mas arriscado: conquistar uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, nas eleições de 2022, ou ser cassada por infidelidade partidária. A ex-vereadora é hoje deputada estadual e o ex-governador é candidato ao Senado, em 2026.

Naquelas alturas, em idos de 2023, o embate entre Lia Nogueira e o prefeito Alan Guedes já havia migrado do noticiário político para o policial. Ambos eram do PP. As denúncias da vereadora sobre o caos na saúde pública provocaram ódio em alguns de seus pares, alinhados à Prefeitura, na Câmara Municipal.

Na verdade, pelo que aconteceu, pelas ações civis e criminais que tramitam na Justiça, Lia Nogueira sofreu violência política na legislatura passada da Câmara de Dourados. Amparada pela minoria de vereadores de oposição a Alan Guedes, a vereadora também encontrou no deputado Zé Teixeira (amigo de sua família) o apoio moral e político para atravessar aqueles dias difíceis.

Na Governadoria, Reinaldo Azambuja observava a confusão em Dourados pelo noticiário e, principalmente, através de Zé Teixeira. O governador e o deputado, a rigor, tinham interesse político no desenrolar da crise. Afinal, Alan Guedes é de grupo adversário, alinhado à senadora Tereza Cristina, e havia derrotado o hoje vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

A partir daí, floresceu, muito mais do que o vínculo político entre Reinaldo Azambuja e Lia Nogueira: a amizade entre eles. Ela confiou na palavra dele, arriscou o mandato de vereadora (ao trocar de partido) para tornar-se a primeira douradense eleita deputada estadual (Bela Barros era suplente quando assumiu).

Para as eleições de 2026, Reinaldo Azambuja articula um novo projeto para Lia Nogueira: leva-la também para Brasília. Ela na Câmara dos Deputados e ele no Senado Federal.

Entre os deputados estaduais e frequentadores da Assembleia Legislativa, há a percepção de que Lia Nogueira é ótima parlamentar: é boa de tribuna, é leal ao governo, é atenta às causas sociais e não tem preguiça para fazer política, gosta do que faz.

Nas eleições municipais do ano passado, Lia Nogueira apoiou, in loco, candidatos a prefeito(a) e vereadores(as) de dezenas de municípios, ampliando consideravelmente sua base política e o número de apoiadores. Andou por todo o Estado, mas não se esqueceu de Marçal Filho para quem andou empunhando bandeira e dançando nas ruas de Dourados para ajudá-lo a ser eleito prefeito.

O desempenho na AL, no partido (é a presidente estadual do PSDB Mulher) e nas eleições de 2024 despertaram em Reinaldo o potencial de Lia para subir mais um degrau na carreira política.

Na tarde desta terça-feira (4), Lia Nogueira confirmou que está animada com a possibilidade de ser candidata a deputada federal: confia em Reinaldo Azambuja, desenvolve bom trabalho na AL e há a espaço político para ela, com a candidatura ao Senado do deputado federal, Geraldo Resende, que hoje representa a Grande Dourados e é do PSDB.