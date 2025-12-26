Incêndio em terreno baldio mobiliza bombeiros em Rita Vieira

Na manhã da última quinta-feira (25), um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno baldio no bairro Rita Vieira. Segundo a proprietária, o fogo começou após um artefato pirotécnico atingir a vegetação local, deflagrando as chamas. O incêndio se espalhou rapidamente, ameaçando residências próximas e gerando grande preocupação entre os moradores. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas guarnições para conter o fogo.

Após cerca de duas horas de intenso trabalho, as equipes conseguiram controlar e extinguir o incêndio. O episódio alerta para os riscos do uso de fogos de artifício, especialmente em períodos festivos como Natal e fim de ano. Moradores reforçam a necessidade de conscientização sobre segurança e prevenção.

Autoridades locais destacam que eventos como este poderiam ser evitados com cuidados básicos. A ocorrência também evidencia a importância de terrenos limpos e bem cuidados em áreas urbanas. Campanhas educativas sobre o uso seguro de artefatos pirotécnicos têm sido sugeridas para reduzir acidentes.