sexta-feira, 26/12/2025

Incêndio em terreno baldio mobiliza bombeiros em Rita Vieira

Milton
Publicado por Milton
Foto: Itamar Buzzatta

Na manhã da última quinta-feira (25), um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno baldio no bairro Rita Vieira. Segundo a proprietária, o fogo começou após um artefato pirotécnico atingir a vegetação local, deflagrando as chamas. O incêndio se espalhou rapidamente, ameaçando residências próximas e gerando grande preocupação entre os moradores. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas guarnições para conter o fogo.

Após cerca de duas horas de intenso trabalho, as equipes conseguiram controlar e extinguir o incêndio. O episódio alerta para os riscos do uso de fogos de artifício, especialmente em períodos festivos como Natal e fim de ano. Moradores reforçam a necessidade de conscientização sobre segurança e prevenção.

Autoridades locais destacam que eventos como este poderiam ser evitados com cuidados básicos. A ocorrência também evidencia a importância de terrenos limpos e bem cuidados em áreas urbanas. Campanhas educativas sobre o uso seguro de artefatos pirotécnicos têm sido sugeridas para reduzir acidentes.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Ivinhema se prepara para estreia histórica na Copinha

Milton - 0
O Ivinhema chegou a São Paulo no dia 2 de dezembro e já está na terceira semana de preparação para a Copinha, após períodos...
Leia mais

Feriados de fim de ano alteram funcionamento da Casa da Saúde

Milton - 0
Usuários devem se programar para retirada de medicamentos antes do período festivo A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que a Casa da Saúde Carlos...
Leia mais

Marido ameaça matar esposa e bebê com espingarda em MS

Milton - 0
Um grave caso de violência doméstica na madrugada desta sexta-feira (19) mobilizou a Polícia Militar em Dourados. Uma jovem de 21 anos relatou ter...
Leia mais

Jovens talentos científicos brilham no Bioparque Pantanal

Milton - 0
O Bioparque Pantanal realizou a 2ª edição do ENICBIO, promovida pelo Clube de Ciências, com o objetivo de estimular o pensamento crítico e aproximar...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia