IMAGENS FORTES: Jovem é atacado com facão em Pedro Juan Caballero

Ataque pode ter relação com antecedentes criminais da vítima

Um jovem de 28 anos, com registros de roubo qualificado em 2021 e 2025, sofreu um ataque com facão no rosto e na cabeça em Pedro Juan Caballero. A vítima chegou por conta própria ao Hospital Regional, desmaiando devido à gravidade dos ferimentos, e precisou passar por cirurgia de sutura. O ataque ocorreu na madrugada de sexta-feira, possivelmente nas proximidades de uma fábrica de seringas no bairro Jardín Aurora.

Até o momento, não há detalhes sobre os agressores, e a Polícia Nacional mantém investigação aberta, sem descartar outras motivações além de uma tentativa de roubo. A vítima permanece sob observação médica e prestará depoimento assim que estiver estabilizada.

Fotos: Divulgação