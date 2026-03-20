IMAGENS FORTES: Jovem é atacado com facão em Pedro Juan Caballero

Vítima sofre ferimentos graves no rosto e na cabeça

Milton
Publicado por Milton

Ataque pode ter relação com antecedentes criminais da vítima

Um jovem de 28 anos, com registros de roubo qualificado em 2021 e 2025, sofreu um ataque com facão no rosto e na cabeça em Pedro Juan Caballero. A vítima chegou por conta própria ao Hospital Regional, desmaiando devido à gravidade dos ferimentos, e precisou passar por cirurgia de sutura. O ataque ocorreu na madrugada de sexta-feira, possivelmente nas proximidades de uma fábrica de seringas no bairro Jardín Aurora.

Até o momento, não há detalhes sobre os agressores, e a Polícia Nacional mantém investigação aberta, sem descartar outras motivações além de uma tentativa de roubo. A vítima permanece sob observação médica e prestará depoimento assim que estiver estabilizada.

Fotos: Divulgação

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Cresce número de alunos no ensino superior em 2023 e 2024

Milton - 0
Crescimento supera avanço populacional na maioria dos estados O número de estudantes no ensino superior voltou a crescer entre 2023 e 2024, alcançando 10,23 milhões...
Leia mais

Jerson Domingos oficializa filiação ao União Brasil

Milton - 0
Ex-conselheiro mira retorno à Assembleia Legislativa Trajetória política inclui cinco mandatos e presidência da Casa O ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso...
Leia mais

Exposição reúne 14 artistas de MS na Esplanada Ferroviária

ANELISE PEREIRA - 0
Quatorze artistas de Mato Grosso do Sul participam da exposição coletiva “O Grito que Ecoa”, que iniciou uma nova etapa na Galeria de Vidro,...
Leia mais

Guerra no Irã encarece fretes e pressiona o agro brasileiro

Milton - 0
Setor avalia riscos, mas aposta em adaptação e manutenção das exportações O agravamento do conflito no Oriente Médio, envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, tem...
Leia mais