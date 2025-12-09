IGUATEMI: Secretaria de esporte realiza finais da Copa GPT de futsal 2025.

Na noite do sábado (6), foi realizada as finais da Copa GPT de futebol de salão, o público compareceu por ser tratar de uma tradicional competição do salonismo municipal, que este ano entra na sua 12ª edição.
Na edição Copa GPT deste ano o campeonato contou com 55 equipes, contanto as categorias de base, categoria feminino, categoria veterano e categoria livre masculino, num total de aproximadamente 600 atletas envolvidos.
Confira um resumo das finais da noite:
BASE CATEGORIA 2018 ACIMA
CAMPEÃO: G10 SPORTS
VICE: ESCOLINHA
ARTILHEIRO: LUAN (G10 SPORTS)
GOLEIRO MENOS VAZADO: VITOR (ESCOLINHA)
CATEGORIA 2016/2017
CAMPEÃO: BOM DE BOLA
VICE: G10 SPORTS
ARTILHEIRO: ENZO (G10 SPORTS)
GOLEIRO MENOS VAZADO: GABRIEL JOSÉ (BOM DE BOLA)
CATEGORIA 2014/2015
CAMPEÃO: G10 SPORTS
VICE: BOM DE BOLA
ARTILHEIRO: FELIPE LOPES (G10 SPORTS)
GOLEIRO MENOS VAZADO: JOSÉ AUGUSTO (G10 SPORTS)
CATEGORIA 2012/2013
CAMPEÃO: BOM DE BOLA
VICE: G10 SPORTS
ARTILHEIRO: ANDREI (BOM DE BOLA)
GOLEIRO MENOS VAZADO: ADRIAN (BOM DE BOLA
CATEGORIA 2010/2011
CAMPEÃO: ALIANÇA JOVEM
VICE: PUMAS F.C
ARTILHEIRO: TYALISON (ALIANÇA JOVEM)
GOLEIRO MENOS VAZADO: WELDER (ALIANÇA JOVEM)
CATEGORIA 2008/2009
CAMPEÃO: NHANDEVA
VICE: J.K FUTSAL
ARTILHEIRO: ADAILTON (NHANDEVA)
GOLEIRO MENOS VAZADO: GEILSON (NHANDEVA)
CATEGORIA VETERANOS
CAMPEÃO: FARMÁCIAS ASSOCIAD
VICE: MERCADO JUNIOR
ARTILHEIRO: BRAGA (FARMÁCIAS ASSOCIADAS)
GOLEIRO MENOS VAZADO: PAULO (FARMÁCIAS ASSOCIADAS)
CATEGORIA FEMININO
CAMPEÃO: ZEFA´S
VICE: UNIÃO FUTSAL
ARTILHEIRO: MARILAINE (UNIÃO FUTSAL)
GOLEIRO MENOS VAZADO: DAIANE (ZEFA´S)
CATEGORIA MASCULINO
CAMPEÃO: PANTANAL
VICE: SÃO JUDAS TADEU
ARTILHEIRO: WILIAN (PANTANAL)
GOLEIRO MENOS VAZADO: NETO (PANTANAL