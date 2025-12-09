quarta-feira, 10/12/2025

IGUATEMI: Secretaria de esporte realiza finais da Copa GPT de futsal 2025.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Na noite do sábado (6), foi realizada as finais da Copa GPT de futebol de salão, o público compareceu por ser tratar de uma tradicional competição do salonismo municipal, que este ano entra na sua 12ª edição.

Na edição Copa GPT deste ano o campeonato contou com 55 equipes, contanto as categorias de base, categoria feminino, categoria veterano e categoria livre masculino, num total de aproximadamente 600 atletas envolvidos.

Confira um resumo das finais da noite:

                     BASE CATEGORIA 2018 ACIMA

CAMPEÃO: G10 SPORTS

VICE: ESCOLINHA

ARTILHEIRO: LUAN (G10 SPORTS)

GOLEIRO MENOS VAZADO: VITOR (ESCOLINHA)

                             CATEGORIA 2016/2017

CAMPEÃO: BOM DE BOLA

VICE: G10 SPORTS

ARTILHEIRO: ENZO (G10 SPORTS)

GOLEIRO MENOS VAZADO: GABRIEL JOSÉ (BOM DE BOLA)

                            CATEGORIA 2014/2015

CAMPEÃO: G10 SPORTS

VICE: BOM DE BOLA

ARTILHEIRO: FELIPE LOPES (G10 SPORTS)

GOLEIRO MENOS VAZADO: JOSÉ AUGUSTO (G10 SPORTS)

                             CATEGORIA 2012/2013

CAMPEÃO: BOM DE BOLA

VICE: G10 SPORTS

ARTILHEIRO: ANDREI (BOM DE BOLA)

GOLEIRO MENOS VAZADO: ADRIAN (BOM DE BOLA

                               CATEGORIA 2010/2011

CAMPEÃO: ALIANÇA JOVEM

 VICE: PUMAS F.C

 ARTILHEIRO: TYALISON (ALIANÇA JOVEM)

 GOLEIRO MENOS VAZADO: WELDER (ALIANÇA JOVEM)

                             CATEGORIA 2008/2009

CAMPEÃO: NHANDEVA

 VICE: J.K FUTSAL

 ARTILHEIRO: ADAILTON (NHANDEVA)

 GOLEIRO MENOS VAZADO: GEILSON (NHANDEVA)

                              CATEGORIA VETERANOS

CAMPEÃO: FARMÁCIAS ASSOCIAD

VICE: MERCADO JUNIOR

ARTILHEIRO: BRAGA (FARMÁCIAS ASSOCIADAS)

GOLEIRO MENOS VAZADO: PAULO (FARMÁCIAS ASSOCIADAS)

                           CATEGORIA FEMININO

CAMPEÃO: ZEFA´S

 VICE: UNIÃO FUTSAL

 ARTILHEIRO: MARILAINE (UNIÃO FUTSAL)

 GOLEIRO MENOS VAZADO: DAIANE (ZEFA´S)

                              CATEGORIA MASCULINO

CAMPEÃO: PANTANAL

 VICE: SÃO JUDAS TADEU

  ARTILHEIRO: WILIAN (PANTANAL)

  GOLEIRO MENOS VAZADO: NETO (PANTANAL

