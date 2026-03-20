Iguatemi: Mara Caseiro destaca importância de hospital para a saúde regional

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Em Iguatemi, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), visitou nesta segunda-feira (16), o Hospital de Apoio Regional da Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, unidade que tem papel fundamental no atendimento da população local e também de municípios vizinhos da região do Cone Sul.

Presidido pelo Dr. Vandeclei Peixoto Freitas, a única unidade hospitalar no município realiza praticamente a totalidade dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável por uma média de aproximadamente 200 internações por mês. Cerca de 40% dos pacientes atendidos são provenientes de cidades da região, o que reforça a importância da unidade para a rede regional de saúde.

A unidade funciona 24 horas por dia, oferecendo atendimento nas áreas de clínica médica, pediatria, obstetrícia e clínica cirúrgica, além da realização de exames e pequenos procedimentos.

Durante a visita, a deputada destacou o papel estratégico do hospital para a saúde pública da região. “O Hospital de Apoio Regional de Iguatemi tem uma grande importância não apenas para o município, mas para toda a região do Cone Sul. É uma unidade que atende muitas pessoas de cidades vizinhas e que contribui para fortalecer a rede pública de saúde. Nosso compromisso é continuar trabalhando para garantir estrutura e apoio para que a população tenha um atendimento cada vez melhor”, afirmou Mara Caseiro.

A parlamentar também reconheceu o trabalho desenvolvido pelo secretário municipal de Saúde, Janssen Galhardo, que além de conduzir a pasta no município também é presidente do Cosems-MS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul), atuando no fortalecimento das políticas públicas de saúde no Estado.

Mara Caseiro também ressaltou o trabalho da administração do prefeito Lídio Ledesma, destacando o compromisso da gestão com o desenvolvimento do município e a melhoria dos serviços públicos.

Ainda nesta segunda-feira, a deputada será homenageada durante sessão solene na Câmara Municipal de Iguatemi, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município e à região.

Natural do Cone Sul, Mara Caseiro sempre teve forte atuação em benefício dos municípios da região e, ao longo de seus quatro mandatos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, ampliou seu trabalho para atender as demandas dos 79 municípios do Estado.

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