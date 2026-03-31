Idoso é resgatado após queda em fossa no bairro São Francisco

Acidente ocorreu no bairro São Francisco e vítima foi encaminhada à unidade de saúde

Um idoso foi resgatado pelos Bombeiros na manhã desta terça-feira (31) após cair em uma fossa localizada na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro São Francisco, em Campo Grande. Acionada via 193, a equipe de salvamento utilizou técnicas de salvamento vertical para retirar a vítima do fundo da fossa, sem maiores dificuldades.

O idoso estava consciente e orientado, mas apresentava suspeita de fratura em uma das mãos, sendo imobilizado e encaminhado para exames médicos. Até o momento, não se sabe como ocorreu a queda ou se a fossa estava sinalizada. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.

Os Bombeiros reforçam que, em situações de risco, não se deve tentar remover a vítima sem ajuda especializada.

Vídeos: Itamar Buzzatta