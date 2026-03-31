Idoso é resgatado após queda em fossa no bairro São Francisco

Vítima foi encaminhada à unidade de saúde

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Itamar Buzzatta

Acidente ocorreu no bairro São Francisco e vítima foi encaminhada à unidade de saúde

Um idoso foi resgatado pelos Bombeiros na manhã desta terça-feira (31) após cair em uma fossa localizada na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro São Francisco, em Campo Grande. Acionada via 193, a equipe de salvamento utilizou técnicas de salvamento vertical para retirar a vítima do fundo da fossa, sem maiores dificuldades.

O idoso estava consciente e orientado, mas apresentava suspeita de fratura em uma das mãos, sendo imobilizado e encaminhado para exames médicos. Até o momento, não se sabe como ocorreu a queda ou se a fossa estava sinalizada. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.

Os Bombeiros reforçam que, em situações de risco, não se deve tentar remover a vítima sem ajuda especializada.

Vídeos: Itamar Buzzatta

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Filhote de cachorro é resgatado após cair em fossa em Corumbá

Milton - 0
Bombeiros agem rápido e salvam cão sem ferimentos Um filhote de cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar na manhã desta quinta-feira (26), após...
Leia mais

Mochi apresenta moção à Defensoria por conferência sobre consumo digital

Milton - 0
Moção reconhece contribuição para políticas públicas e cidadania O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou, durante sessão plenária desta quinta-feira (26), uma moção de congratulação...
Leia mais

Mapa prorroga emergência zoossanitária por gripe aviária no Brasil

Milton - 0
País soma 188 focos registrados desde 2023 O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou nesta quinta-feira (26) a Portaria nº 896 que prorroga por mais...
Leia mais

Mulher é flagrada em ato obsceno em MS

Milton - 0
Caso chamou atenção de populares, que acionaram a polícia Uma mulher foi flagrada se masturbando em frente a um comércio na manhã desta segunda-feira (30)...
Leia mais