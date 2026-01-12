segunda-feira, 12/01/2026

Ibama inicia reanálise de agrotóxicos altamente tóxicos

Foto: Peter Hoogmoed/Unsplash

O Ibama começou a reanalisar os agrotóxicos que contêm os ingredientes ativos metomil e tiodicarbe, substâncias classificadas como altamente tóxicas e persistentes no meio ambiente. A decisão foi oficializada pelo Comunicado nº 25753718/2025, publicado no Diário Oficial da União em 19 de dezembro de 2025. Pertencentes ao grupo químico dos carbamatos, esses produtos são reconhecidos por sua elevada toxicidade, capacidade de transporte e persistência ambiental, além de representarem sério risco para abelhas, pequenos crustáceos e outros organismos aquáticos.

O tiodicarbe se degrada em metomil e teve seu uso proibido em vários países da União Europeia, estando sob alerta em nações como Austrália, Canadá e Estados Unidos. O metomil, por sua vez, já foi banido em cerca de 50 países, embora sua comercialização no Brasil tenha crescido nos últimos quatro anos, alcançando a 11ª posição no ranking nacional em 2024.

O Ibama estabeleceu prazo até 19 de janeiro de 2026 para que titulares de registro ou registrantes de produtos que contenham esses ingredientes apresentem documentos e informações requeridas, reforçando a necessidade de monitoramento rigoroso e cumprimento das normas de segurança ambiental.

