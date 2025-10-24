sexta-feira, 24/10/2025

Ibama e Receita Federal apreendem quase mil conchas em Fortaleza

Apreensão no Aeroporto de Fortaleza impede envio ilegal de quase mil conchas para a Itália

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Ibama/CE

Em operação conjunta no último domingo (20), o Ibama e a Receita Federal apreenderam 972 conchas de moluscos que seriam enviadas ilegalmente para Roma, na Itália, a partir do Aeroporto Internacional de Fortaleza.

A fiscalização de rotina da Receita Federal no terminal de cargas identificou a remessa irregular, que não possuía comprovação de origem legal. O material foi retido e o Ibama acionado para avaliação técnica.

Os fiscais constataram que as conchas pertenciam a mais de 40 espécies diferentes, incluindo duas ameaçadas de extinção, conforme a Portaria MMA nº 445/2014.

A empresa responsável pela remessa foi autuada em R$ 259.160,00, valor referente a dois autos de infração emitidos pelo Ibama.

Todo o material apreendido foi destinado a uma instituição de ensino federal, que utilizará as conchas em atividades de pesquisa e ensino, contribuindo para a formação de novos profissionais.

Segundo servidores do Ibama, a cooperação entre os órgãos é essencial para coibir o comércio ilegal e proteger o patrimônio natural brasileiro.

